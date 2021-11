Tencent heeft erg diepe zakken en de Chinese techgigant heeft het geld weer laten rollen. Dit keer is er een minderheidsbelang in ontwikkelaar Playtonic gekocht, die we uiteraard kennen van de Yooka-Laylee games. De studio is zes jaar geleden opgericht en bestaat voornamelijk uit ex-Rare medewerkers die aan Banjo Kazooie hebben gewerkt. Een jaar geleden is ook het label Playtonic Friends opgericht om games van andere uit te geven.

Zo zijn A Little Golf Journey, Demon Turf en de consoleversie van BPM: Bullets Per Minute door Playtonic Friends gepubliceerd. De investering van Tencent zorgt ervoor dat Playtonic op beide vlakken kan blijven uitbreiden. Daarnaast werkt de studio ook aan een vervolg op de 3D-platformer Yooka-Laylee en niet op het 2.5D uitstapje Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Tencent heeft afgelopen zomer ook Sumo Digital gekocht.