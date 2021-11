PlayStation Plus is tijdens Black Friday natuurlijk in de aanbieding, waardoor je tegen een scherpe prijs een jaarabonnement kunt afsluiten. Dat is echter niet de enige service van Sony PlayStation die tijdelijk een prijsverlaging ziet, want ook PlayStation Now wordt niet overgeslagen.

Een maandabonnement op de PlayStation Now streamingservice kost normaliter € 9,99, maar dit is nu tijdelijk met 33% afgeprijsd. Hierdoor betaal je momenteel € 6,69 voor één maand toegang tot de gehele bibliotheek.

Om van deze aanbieding gebruik te maken kan je hier in de PlayStation Store terecht. Tegoed nodig? Klik dan hier.