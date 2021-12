De games van 2022 | Test Drive Unlimited: Solar Crown – Eindelijk! Het is al sinds februari 2011 dat we een Test Drive Unlimited game op ons bord voorgeschoteld kregen. Ondanks dat Test Drive Unlimited 2 niet zo’n hoogvlieger was, was het wel een titel om je goed mee te vermaken. Je voelde je echt deel van de wereld, aangezien de game een combinatie leek van een racegame en de Sims, waarbij je je eigen huis kon kopen en decoreren naar jouw smaak. Dit zie je in moderne racegames zelden of nooit. We blikken nu met jullie vooruit op wat ons te wachten staat met Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Test Drive Unlimited: Solar Crown – Na een bezoek aan Hawaii en Ibiza, zal de nieuwste Test Drive Unlimited ons meenemen naar Hong Kong Island. De wereld zal een één op één recreatie zijn van dit gebied en dat wil ook zeggen dat we voor de eerste keer in de serie aan de linkerkant van de weg zullen moeten rijden. Dat kan dus wat wennen zijn. Het handling model van KT Racings WRC-reeks zal gebruikt worden in Solar Crown. Dit kunnen we alleen maar toejuichen, aangezien de rallygames toch gelijk staan aan een precieze behandeling van de wagen. Dit alles klinkt natuurlijk zeer goed, maar met welke voertuigen mogen we de straten van Hong Kong Island onveilig maken?

Eerst en vooral zien we in de trailer een Aston Martin racen tegen een Land Rover en een BMW het opnemen tegen een Lamborghini. Verder zien we ook nog de autosleutels van merken als Audi, Bentley, Bugatti, Ferrari en Mercedes-Benz. Dit is toch geen slecht begin als je het ons vraagt. De ontwikkelaar heeft ook al meegedeeld dat je je eigen personage kan creëren en de trailer lijkt te suggereren dat ook de casino’s een comeback maken. De game zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc, maar we zullen echter wel nog een poosje moeten wachten, want de releasedatum staat vast op 22 september 2022.

Voorlopige verwachting: Na lang wachten komt er dus eindelijk weer een nieuwe Test Drive Unlimited aan. Dat is ook wel tijd, want het is tegen de tijd dat de game uitkomt ruim 10 jaar geleden dat Unlimited 2 verscheen. Of de game een echte topper gaat worden, kunnen we natuurlijk nog niet zeggen, maar we hopen op het beste. Dat er nog geen gameplaytrailer beschikbaar is, is jammer, maar het duurt ook nog wel even vooraleer de game uitkomt. Een racegame met de auto handling van de WRC-games en dat in een open wereld concept, klinkt ons als muziek in de oren.