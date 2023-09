Na enige tijd van stilte hebben we nu het nodige te melden over Test Drive Unlimited: Solar Crown. Ontwikkelaar KT Racing en uitgever Nacon hebben namelijk een nieuwe video van hun aankomende racer gedeeld.

Hierin zien we iemand een showroom binnenstappen vol met Italiaanse kunst op vier wielen. Na een Alfa Romeo 8C Spider uit 2008 aan te schaffen krijgen we te zien waar je je wagen zoal kan showen op de weg. Vergeet hierbij niet dat we in Hong Kong aan de linkerkant van de weg rijden. Wel onhandig dat het stuur dan aan de linkerkant zit, maar gelukkig is het virtueel.

Na wat rondrijden komt de speler aan bij een uitzichtpunt, waar de focus weer even op de wagen komt te liggen. We moeten toegeven, heel veel informatie is het niet, maar voor meer uitgebreide toelichting kun je terecht bij onze preview.

Wanneer de game precies uitkomt volgend jaar, is nog niet bekend. Mocht je de Test Drive Unlimited: Solar Crown showcase willen terugkijken, kan je hier terecht.