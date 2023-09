Preview | Test Drive Unlimited: Solar Crown – De eerste Test Drive Unlimited verscheen in 2006 en dat was weer een reboot van de franchise die in 1987 het levenslicht zag. Na deze game verscheen in 2011 Test Drive Unlimited 2 met als laatste game Test Drive: Ferrari Racing Legends in 2012, die wat minder bekend is. De franchise heeft nadien altijd in de ijskast gelegen totdat Nacon de licentie bemachtigde. Ontwikkelaar KT Racing, bekend van de WRC-games is nu bezig met Test Drive Unlimited: Solar Crown die volgend jaar moet verschijnen en de terugkeer van de franchise markeert. Wij konden de game even spelen op de gamescom.

Het DNA van Test Drive Unlimited

De Test Drive Unlimited games presenteerde je in het verleden grote open werelden om vrij in rond te racen, races aan te gaan, uitdagingen te voltooien en meer. Ondertussen had je een eigen huis waar je bolides uitgestald stonden en je kon natuurlijk met andere spelers aan de slag. Dit alles komt ook in Test Drive Unlimited: Solar Crown terug. De ontwikkelaar wil namelijk dat deze game het DNA van de eerdere games heeft. Niet alleen omdat de franchise dat verdient, maar ook om aansluiting te vinden bij de spelers van weleer en laten we wel zijn, het concept van Test Drive Unlimited was in 2006 z’n tijd aardig vooruit.

In dit nieuwe deel reizen we af naar Hong Kong dat één op één is nagemaakt en dat levert tegen de 600 kilometer aan asfalt op. Het gaat hier uiteindelijk natuurlijk om het racen, maar deze game wil meer dan een racegame zijn. De basis ligt namelijk bij de autolifestyle, waarbij de vierwielers niet een vervoersmiddel zijn, maar een statussymbool en een bepaalde voorliefde verdienen. Verwacht je dus aan brute auto’s die ook echt wat kunnen in plaats van een eindeloze collectie nikszeggende vierwielers die vooral geschikt zijn om boodschappen mee te doen. Daarom is het totale wagenpark van deze game ook niet zo uitgebreid als bijvoorbeeld Gran Turismo. We spreken hier van een verzameling tegen de 100 auto’s.

Het gaat er ook niet om dat je de ene auto na de andere aanschaft en in je garage zet. Integendeel, je kiest een auto en daarmee wil je het avontuur dat Hong Kong te bieden heeft ontdekken. Natuurlijk zul je gaandeweg wel nieuwe auto’s kopen, maar het zijn meer doordachte keuzes die je als liefhebber maakt. Dit alles heeft weer te maken met Solar Crown, wat een speciaal evenement is georganiseerd door Radiant Luxe. Een wat mysterieuze organisatie die Hong Kong heeft uitgekozen voor racen en hun uitgangspunt is volgens de ontwikkelaar de liefde voor auto’s, competitie en natuurlijk prestige.

Vrij rondrijden in Azië

Met een vrij grote open wereld krijg je alle vrijheid om te gaan en staan waar je maar wilt. Na het aanschaffen van je bolide kun je de omgeving gaan verkennen en er is overal wel wat te doen. Zo kom je op verschillende plekken dealers tegen, waar je vrij in rond kunt lopen en kunt bekijken welke auto je wilt aanschaffen. Ook kom je onderweg verschillende uitdagingen tegen waar je aan mee kunt doen, idem dito voor races. Hoewel dat natuurlijk de kern van Test Drive Unlimited is, is het beste vergelijkingsmateriaal vanwege het meer recente verschijnen van die reeks, The Crew. Het is erg vergelijkbaar met elkaar, maar dan wel gericht op de meer exotische bolides en een wat meer realistische gameplay.

Nu is Test Drive Unlimited zeker geen simracer, maar het voelt allemaal wel wat serieuzer en realistischer aan dan het arcade racen waar The Crew weer om bekend staat. Daarmee verovert deze game een mooi plekje tussen de twee soorten type racegames in of zoals de ontwikkelaar het zo mooi zegt: het is geen racegame, maar een rijgame. Dat zit hem enerzijds vanzelfsprekend in het rijden met je auto, maar anderzijds ook in de hoge mate van detail die is toegepast. Zo zijn de auto’s niet alleen van buiten één op één nagemaakt, ook het interieur is een directe kopie waarbij alle details zeer nauwkeurig zijn overgezet. Wat het rijden zelf betreft: het is mogelijk om bij cabrio’s het dak open en dicht te doen, je kunt je knipperlichten gebruiken, maar ook je ramen open- en dichtdoen, enzovoort. Je ervaart elke auto op zichzelf in een bredere zin dan puur het rondrijden.

Je auto ontwikkelen

Het aanschaffen van je auto doe je met het geld dat je in-game bij elkaar zult spelen. Dit kan je doen door uitdagingen te voltooien en natuurlijk deel te nemen aan races. Doordat je aangesloten bent bij de Sharp of Street clan (je kan zelf kiezen), zul je vanuit de autoclub ook weer doelstellingen kunnen volbrengen wat je eveneens geld oplevert. Naast dat je geld krijgt levert het je ook nieuwe kledij en andere accessoires op, waarmee je jouw lifestyle echt jouw lifestyle maakt. Natuurlijk blijft het na de aanschaf van een auto hier niet bij. Zo zul je voor upgrades en aanpassingen weer terug naar de dealer kunnen en je vierwieler verder kunnen uitbouwen, waardoor je jouw auto echt helemaal eigen maakt.

Naarmate je verder in de game komt zal je vermogen toenemen en dat stelt je in staat de garage uit te breiden met nieuwe auto’s. Ook die leveren dan weer races op en zo blijft de game in principe oneindig speelbaar. Leuk is ook dat je tot maximaal 50.000 credits in kunt zetten op een race, waarbij je tegen een andere speler rijdt. Win je, dan scoor je dat bedrag bovenop je inzet. Verlies je de race, dan ben je die credits kwijt en zul je nog harder moeten bikkelen je vermogen uit te breiden. Dus naast het deelnemen aan activiteiten kun je ook door zelf een race op te zetten extra geld scoren en dat zijn zo te zien geen lullige bedragen.

Mooie omgeving

Qua races en activiteiten hebben we eigenlijk nog vrij weinig van de game gezien omdat de presentatie/hands-on zich deels focuste op de lifestyle die een minstens zo belangrijk onderdeel vormt. Desalniettemin hebben we deelgenomen aan een race en die voelt zoals elke andere racegame aan: goed, uitdagend en gevarieerd dankzij de omgeving. Hierbij kun je ook flinke schade rijden, die zichtbaar is en blijft op je bolide. Dat zal dus pijn doen. Buiten dat om is het vooral genieten van de vierwielers die je in de garage hebt staan en dat doe je in een mooi vormgegeven Hong Kong. Dit gebied kent stedelijke locaties, maar ook bergpassen en off-road gedeeltes, waardoor je werkelijk alle kanten op kan.

Dit alles wordt netjes in beeld gebracht, al zagen we nog wel wat grafische issues, maar dat zijn details die gefixt worden voor de release vertelde de ontwikkelaar. Het belangrijkste is in ieder geval dat het rijden zelf een plezier is en om dat allemaal nog wat dynamischer te maken heb je te maken met wisselvallig weer, waarbij het zomaar kan omslaan. Daarnaast kent de game ook een dag- nachtcyclus, waarbij 24 uur in-game 48 minuten duurt. Tot slot kon de ontwikkelaar kwijt dat de game beschikt over 6 radiozenders met verschillende stijlen, die elk op hun beurt weer voorzien zijn van 10 uur aan muziek. Kortom, het rondrijden gaat niet snel vervelen.

Voorlopige conclusie

Test Drive Unlimited: Solar Crown is een racegame die het oorspronkelijke concept pakt en daar een moderne draai aan geeft door een stap verder te gaan met de auto’s als het op de details aankomt. Het rijden, de beleving en de speelwereld wisten te overtuigen en het concept van racen tegen andere spelers, de vele uitdagingen aangaan en reguliere races zouden voor genoeg afwisseling moeten zorgen. Als we kijken naar de oorspronkelijke games, de inspiratie buiten de franchise en wat we nu ervaren hebben, lijkt dat wel goed te zitten. KT Racing neemt duidelijk z’n tijd om een mooie rijgame te maken en de eerste indrukken zijn positief. Wanneer Test Drive Unlimited: Solar Crown precies uitkomt is nog niet bekend, maar het is in ieder geval begin 2024.