Wij hebben Test Drive Unlimited: Solar Crown al drie jaar meegenomen in onze ‘games van 20’-serie, maar het spel is nog steeds niet voorzien van een releasedatum. Het ziet er naar uit dat ons artikel van dit jaar toch echt de laatste keer was dat we het in onze reeks opnamen. Dit vanwege de aanstaande release.

Het racespel werd vorig jaar uitgesteld naar 2024, maar daarna werd het weer stil rondom deze titel. The Loadout meldt nu dat Nacon tijdens een ‘earnings report’ heeft laten weten dat het nieuwste deel in de Test Drive Unlimited-serie in het vierde kwartaal van fiscaal jaar 2023 zal verschijnen. Dit betekent dat Test Drive Unlimited: Solar Crown voor 1 april dit jaar in de winkels zal liggen.

Indien de informatie van The Loadout klopt, dan gaan we ervan uit dat we zeer binnenkort een exacte releasedatum mogen verwachten.