De games van 2024 | Test Drive Unlimited: Solar Crown – We schreven er al een artikel over in 2021 en deden dit opnieuw in 2023, maar ook nu doen we opnieuw een poging om een artikel te schrijven over Test Drive Unlimited: Solar Crown. Dit in de hoop dat deze game nu echt dit jaar gaat verschijnen. De game is dus al meerdere keren uitgesteld, maar aangezien we het even konden spelen op gamescom, hier kan je onze preview trouwens terugvinden, gaan we er nu echt vanuit dat de game er snel aan zit te komen. Driemaal is scheepsrecht? De eerste indrukken waren alleszins al positief.

Test Drive Unlimited: Solar Crown – Zoals iedereen die het een beetje volgt ondertussen wel weet, zal je de 600 kilometer lange straten van Hong Kong onveilig gaan maken. Dit is echter niet alleen het stedelijke gebied, want je zal ook genoeg bergpassen en off-road gedeeltes kunnen trotseren. Zoals tegenwoordig gebruikelijk is in openwereld racegames, kent de game een dag- en nachtcyclus, waarbij zo’n ganse cyclus 48 minuten zal duren. Test Drive is meer dan alleen maar een wagenpark uitbreiden en daar races mee voltooien, er is liefde gestoken in de wagens zelf. Daarom dat je niet zo (snel) een collectie zal kunnen uitbouwen als in andere moderne (openwereld) racers het geval is.

Deze wagens zal je niet winnen met een of andere loterij of kopen via menu’s. Nee, je zal echt bij een dealer van een bepaald merk langs moeten gaan om daar de auto te kunnen kopen. Je kan door de showroom lopen vooraleer je je oog laat vallen op één van de vele bolides. Tijdens het rondcruisen met deze nieuwe bolide kan je luisteren naar 6 verschillende radiozenders, die elk zo’n 10 uur aan muziek voorzien. Verder zal je je aansluiten bij één van de twee clans. Via verscheidene uitdagingen en door het winnen van races, zal je genoeg cash verzamelen om de bovengenoemde excursies naar een dealer te kunnen maken. Je zal ook weer thuisbasissen, kleding en andere accessoires kunnen aanschaffen met de verworven currency.

Voorlopige verwachting: De game komt er naar verwachting nu echt aan en als we onze eerste gevoelens mogen volgen, komt het wel goed met Test Drive Unlimited: Solar Crown. Na meer dan 10 jaar ziet het er eindelijk naar uit dat we een waardig vervolg krijgen in de Test Drive Unlimited serie. De beelden die inmiddels van de game zijn verschenen zien er goed en veelbelovend uit. Wanneer de game precies zal verschijnen in 2024 weten we nog niet, maar laat ons hopen dat we dit artikel niet nog een vierde keer moeten schrijven.