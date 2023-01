De games van 2023 | Test Drive Unlimited: Solar Crown – We wachten al sinds februari 2011 op een nieuwe game in de Test Drive franchise. Na tropische uitstappen op Hawaï en Ibiza, gaan we nu de regio rond de metropool Hong Kong onveilig maken. Test Drive Unlimited bracht ons in de vorige delen echt het gevoel dat we deel uitmaakten van de wereld waarin we rondreden, dankzij de optie om huizen te kopen en het feit dat je naar de verschillende garages moest rijden om nieuwe voertuigen aan te schaffen. Hopelijk zijn dit dingen die we ook zullen terugzien in Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Test Drive Unlimited: Solar Crown – Er is het afgelopen jaar jammer genoeg niet al te veel nieuwe informatie naar buiten gekomen. Afgezien van het uitstel van de game, was het wel even jammer om te vernemen dat de game niet meer op last-gen consoles zal verschijnen. Je zal dus over een PlayStation 5 of een Xbox Series X|S moeten beschikken, mocht je de game willen spelen op console. Zoals je hier al kon lezen, verschijnt de game natuurlijk ook nog voor de Nintendo Switch en pc. Wanneer de release echter gepland staat, is nog niet bekend, want KT Racing, een studio van Nacon, deelde daarover nog niets.

Zoals we eerder al aanhaalden, zal de wereld waar we in kunnen rondracen een één op één recreatie van Hong Kong en zijn omgeving zijn, wat ook wil zeggen dat we aan de ‘verkeerde’ kant van de weg zullen moeten rijden. Uit ervaring met andere games – we kijken naar jou, Forza Horizon 4 – is dit altijd even wennen. Zoals je hier al kon lezen, werden er afgelopen zomer zeven extra screenshots getoond, die ons een betere indruk moesten geven van hoe de game eruit zal zien. Zo zal je niet alleen door de straten van Hong Kong zelf kunnen racen, maar zien we ook beelden van een idyllische baai en een hooggebergte. De beelden doen bovendien vermoeden dat de game over een dag- en nachtcyclus zal beschikken, altijd goed. Wat we qua gameplay mogen verwachten, is echter nog altijd onduidelijk, maar hopelijk horen we snel meer. We zijn absoluut toe aan een nieuwe Test Drive!

Voorlopige verwachting: Ondanks het jaartje uitstel, doen de recente screenshots ons alvast verlangen naar meer. De setting spreekt ons zeker aan en in de paar uitgebrachte trailers hebben er toch al wel wat mooie wagens de revue gepasseerd. Voorlopig beschikken we nog niet over echte gameplay beelden, maar we gaan ervan uit dat deze niet heel lang meer zullen wegblijven. Dan krijgen we ook een goede blik op wat we qua racen kunnen verwachten. Het is duidelijk dat de setting bruist van de potentie en het begint tijd te worden dat Nacon de game gaat laten zien. Wij kijken in ieder geval alvast uit naar de game en mochten we meer nieuws hebben, dan lees je het hier.