Tijdens de showcase van Nacon eerder deze week werd Test Drive Unlimited: Solar Crown als grote klapper voor het einde bewaard. De game was immers al lange tijd niet getoond, maar helaas werden er geen gameplay beelden gedeeld met de nieuwe trailer en dat was best teleurstellend te noemen. Gelukkig hebben we nu wel in-game screenshots, die diverse omgevingen van de game tonen.

De screenshots zijn afkomstig uit een alpha versie van de game en geven in ieder geval een indruk wat je mag verwachten. Het gaat hier om zeven screenshots die je hieronder kan bekijken, waarop we onder meer stedelijke gebieden terugzien waar je ongetwijfeld veel zal racen. Verder zien we op de screenshots diverse tijdstippen zoals overdag, schemering en bij nacht voorbij komen.