Twee jaar geleden kondigde Nacon Test Drive Unlimited: Solar Crown aan en de game is nog altijd in ontwikkeling. De release laat echter nog wel even op zich wachten, aangezien de racegame in mei werd uitgesteld naar 2023. Ook werden de last-gen versies geannuleerd, waardoor de racegame enkel voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc zal verschijnen.

Veel bewegende beelden hebben we echter nog niet van de game gezien en daar blijft het bij. Nacon had de titel tot het einde van hun showcase bewaard, maar het liep een beetje uit op een anticlimax, aangezien er geen in-game beelden werden getoond. We zullen dus nog moeten wachten op de gameplay onthulling. De nieuwe trailer kan je hieronder checken.