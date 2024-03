Nog niet zo lang geleden verscheen er hier een artikel waarin we hoopten dat de release van Test Drive Unlimited: Solar Crown erg dichterbij was. Er is nu een Winter Update online gegaan op Steam waarin aangegeven wordt dat ze nog geen releasedatum zullen delen tot ze er zeker van zijn dat ze die daadwerkelijk gaan halen.

Er wordt gelukkig niet aangegeven dat de game naar 2025 opschuift, dus we gaan er voorlopig vanuit dat de racer nog dit jaar uitkomt en dat we er niet nog opnieuw een ‘games van 20’-artikel aan hoeven te wijden. Een andere hint dat de game dit jaar uitkomt is dat KT Racing hun volgende game ook al heeft aangekondigd, die volgend jaar verschijnt.

Tegelijkertijd heeft de ontwikkelaar ook een nieuwe trailer gedeeld waarin drie wagens: de Lancia Delta, de Ford Raptor en de Porsche Taycan Turbo S te zien zijn. In de video trekken de drie wagens de meer niet-stedelijke gebieden van Hong Kong in.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder en geniet mee van het ronkende geluid van de motor van de Lancia Delta terwijl deze over de bergpaden scheurt.