Het is alweer sinds september dat we wat beelden hebben mogen aanschouwen van Test Drive Unlimited: Solar Crown. In die trailer stond ‘The Cruiser‘ centraal en er werd duidelijk getoond hoe je op je gemak kunt rondrijden in Hong Kong. Na een lange tijd van geen beelden is er nu een nieuwe trailer verschenen, waarin ‘The Racer’ centraal staat.

Zoals de titel van de video al zegt, is het doel hier bijna het tegenovergestelde van The Cruiser. Hier gaat het juist allemaal om die hoge snelheden en het winnen van races tegen andere coureurs. Zo zien we in de beelden dat iemand zijn race verliest en daarom besluit om naar de showroom te gaan.

Hier zien we vervolgens in sneltreinvaart customisation opties voorbij komen, zoals nieuwe onderdelen en een leuk kleurtje. Met de verbeterde auto kan hij zijn rivaal nu wel inhalen en dat wordt maar wat duidelijk gemaakt. De beelden zien er goed uit, dus check het zeker even!

Wil je meer weten over Test Drive Unlimited: Solar Crown? Lees dan zeker ook even onze preview.