Gisterenavond hebben Nacon en KT Racing via een livestream meer van Test Drive Unlimited: Solar Crown laten zien. Mocht je het gemist hebben, dan kan je de video hier terugkijken die je een goed beeld van de racegame geeft.

Naast het tonen van de game heeft KT Racing ook het een en ander aan nieuwe informatie bekendgemaakt. Zo zal er van 24 tot en met 27 juli een open beta plaatsvinden en om toegang te krijgen zul je je moeten aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan je hier doen.

De game is ook uitgesteld naar begin volgend jaar, wat aansluit op eerdere berichtgeving. Uit een financieel rapport werd onlangs al duidelijk dat de game waarschijnlijk naar volgend jaar was opgeschoven, wat nu bevestigd is.