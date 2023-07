Het is 3 jaar geleden dat Test Drive Unlimited: Solar Crown werd aangekondigd en nog altijd is de game niet verschenen. Volgens de laatste berichten is de game naar begin 2024 uitgesteld, maar Nacon moet dit officieel nog bevestigen. Wellicht dat we volgende week meer duidelijkheid krijgen.

De uitgever heeft namelijk een Test Drive Unlimited: Solar Crown showcase aangekondigd voor 12 juli om 19:00 uur. Tijdens deze livestream zal KT Racing de eerste beelden van de racegame gaan laten zien en meer uitleggen over de gameplay. De showcase zal zo’n 30 minuten duren en ook een aantal verrassingen bevatten.

De livestream zal volgende week woensdag via het YouTube-kanaal van Nacon te zien zijn.