Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker dat bepaalde games geen fysieke uitgave krijgen of dat een bepaald platform in deze wordt overgeslagen. Gelukkig is er voor de verzamelaars van fysieke games nog hoop.

In het geval van Star Wars: Knights of the Old Republic schiet Limited Run Games ons te hulp. Zij brengen de fysieke versie van de game voor Nintendo Switch en pc op de markt. Tijdens de aankomende zes weken kun je een pre-order plaatsen en deze worden dan persoonlijk voor jou geproduceerd. Er zijn meerdere varianten beschikbaar, waaronder een hele gave Premium en Master Edition met een groot aantal leuke collector’s items.

Star Wars: Knights of the Old Republic Standard Edition (Switch)

Star Wars: Knights of the Old Republic Premium Edition (Switch)

Star Wars: Knights of the Old Republic Master Edition (Switch)

Star Wars: Knights of the Old Republic Premium Edition (pc)

Star Wars: Knights of the Old Republic Master Edition (pc)

De geplande leverdatum voor de fysieke game is op dit moment nog onbekend. De downloadversie in de Nintendo eShop is ondertussen al beschikbaar en heeft een zacht prijsje van €12,49.