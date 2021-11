Met Black Friday en Cyber Monday kunnen gamers mooie deals scoren met betrekking tot de producten van EPOS. Over het algemeen zijn we vaak positief gesteld over de hardware van EPOS, dus we mogen wel stellen dat dit enkele mooie aanraders zijn voor onder het gamen.

Hieronder kun je bij Bol.com de laatste dealtjes scoren vanaf vrijdag 26 november tot en met maandag 29 november.

GSP 670 (draadloos)– Qua geluidssignatuur een allround headset (van € 319,- voor € 199,-)

Klik hier voor de review.

GSP 370 (draadloos) – Een zeer fijne headset met een batterijduur van rond de 100 uur! (van € 199,- voor € 129,-)

Klik hier voor de review.

H3 (bedraad)– Een fijne headset voor alledaags gaming gebruik (van € 99,- voor € 79,-)

Klik hier voor de review.

