Battlefield 2042 is inmiddels een paar dagen uit en, alhoewel er heel wat problemen met de game zijn, is de Portal modus een hoogtepunt van het (beperkte) pakket dat de game je aanbiedt. De creatieve vrijheid die de modus presenteert, heeft ons nu een erg nuttige creatie opgeleverd. Maak kennis met ‘Andy’s Wingsuit Trainer’.

Kan je maar geen genoeg krijgen van het door de lucht zweven met een wingsuit, dan is deze creatie echt iets voor jou! Je kan namelijk je wingsuit skills op punt zetten door een parcours af te leggen. Dit werd aangekondigd door Reddit gebruiker Andygmb. Indien je zelf het parcours wil uittesten, kan je de code ‘AAJY99’ opzoeken in het Battlefield Portal. Nieuwe maps volgen nog in de toekomst!

