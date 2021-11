Afgelopen september was er een datamine van NVIDIA’s GeForce Now dienst, waaruit een lijst met titels kwam die mogelijk onderweg zijn en waarvan er inmiddels ook al een paar lijken te kloppen, zoals God of War voor de pc en de remasters van GTA III, Vice City en San Andreas.

Nu lijkt de volgende remaster uit de hoge hoed te komen, maar daarvoor moeten we ditmaal wel naar het land van de rijzende zon. Volgens geruchten werkt Square Enix namelijk op dit moment hard aan een remaster van de JRPG Chrono Chross, die in 1999 voor de originele PlayStation is verschenen. Andere geruchten zeggen tevens dat Sony de maand december gaat aangrijpen om ‘een grote remake‘ aan te kondigen.

Nick Baker, oprichter van XboxEra, zegt dat dit Chrono Chross is, hoewel het nu dus wel onduidelijk is of het hier gaat om een remake of remaster. Ondanks dat de game oorspronkelijk voor de PlayStation is verschenen, zou deze nieuwe versie wel voor meerdere platforms in ontwikkeling zijn.

“What else I was told—because everyone’s working under the assumption that it’s a PlayStation exclusive—I’ve been told that it’s not. The only word that was used was ‘multiplat’.

“Now, when I hear JRPG and multiplat, I automatically assume PC, PlayStation, Switch, that’s my assumption. That’s not what I was told, that’s just my assumption. All my source said to me was ‘multiplat’. That’s what they said, they told me it wasn’t PlayStation exclusive.”