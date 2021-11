Over een paar dagen wordt het laatste extra personage beschikbaar gesteld voor Street Fighter V. Dit betekent dat we langzaamaan naar deeltje zes in de beroemde reeks zullen gaan. Het ziet er naar uit dat we de eerste details van Street Fighter VI volgend jaar al te horen zullen krijgen.

Gisteren werd er een ‘Street Fighter V Fall Update – Live Stream ‘ gehouden, waarin director Takayuki Nakayama meer vertelde over Luke, de laatste vechter die aan Street Fighter V zal worden toegevoegd. Op het eind laat Nakayama weten dat deze stream geen vaarwel is, maar een ‘tot de volgende keer’ en dat er volgend jaar meer informatie zal loskomen.

“This is more of a ‘see you soon’ rather than a ‘goodbye’. We look forward to providing you with more information next year!”