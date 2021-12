Zo tussen de feestdagen door heeft Sony PlayStation weer bekendgemaakt wat abonnees van PlayStation Plus in januari mogen verwachten. Dinsdag 4 januari is de dag waarop de nieuwe line-up beschikbaar wordt gesteld en die bestaat uit de volgende games: DiRT 5 (PS4/PS5), Deep Rock Galactic (PS4/PS5) en Persona 5 Strikers (PS4).

Hieruit blijkt dat de line-up die laatst lekte wederom correct is, dus een grote verrassing mag het niet zijn. Met deze nieuwe line-up in aantocht betekent dat de games van december nog een paar dagen beschikbaar zijn. Je kunt Godfall Challenger Edition hier, LEGO DC Super-Villains hier en Mortal Shell hier vinden om ze te downloaden of om ze in je downloadlijst te zetten.

Weet ook dat je nog toegang hebt tot drie games voor PlayStation VR. Deze games zijn eveneens tot volgende week beschikbaar. Het gaat dan om The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition, The Persistence en Until You Fall.