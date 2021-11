De lancering van Battlefield 2042 is niet zonder problemen verlopen en DICE werkt met man en macht om de game verder op de rails te krijgen. De ontwikkelaar zal het nu wel zonder hun originele ‘head of design’ moeten doen.

Video Games Chronicles meldt dat Fawzi Mesmar, de eerder aangehaalde head of design, DICE zal verlaten. In een mail aan het personeel van DICE laat Mesmar weten dat hij een aanbod heeft gehad bij een ander bedrijf, dat hij niet kan laten schieten.

Dit aanbod kreeg hij al toen hij nog bezig was met Battlefield 2042 en zijn nieuwe werkgever vond het goed dat hij eerst dit project afrondde, voordat hij daadwerkelijk wegging bij DICE. Bij welk bedrijf Mesmar nu gaat werken is nog niet bekend en ook is het onduidelijk wat voor invloed dit op Battlefield 2042 heeft.