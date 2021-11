Met nog iets meer dan een week te gaan totdat Halo Infinite officieel verschijnt, heeft Microsoft weer twee nieuwe trailers uitgebracht. De eerste is een live-action trailer die de nodige conflicten laat zien vanuit het perspectief van de mens, waar Master Chief vervolgens niet in kan ontbreken.

De tweede video is voortzetting van de eerste waarin je Master Chief ziet vechten met Banished soldaten. De kans is groot dat de tweede video ook ingezet gaat worden als commercial, gezien de lengte niet al te lang is.

Halo Infinite is vanaf 8 december verkrijgbaar voor de Xbox Series X|S en pc.