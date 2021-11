Bandai Namco wist met Tales of Arise niet alleen goed te scoren bij de pers, de game wist ook nog eens razendsnel te verkopen. De ontwikkelaar/uitgever heeft buiten nieuwe delen nog meer plannen voor de Tales-serie.

Sommige gamers die Tales of Arise hebben gekocht, hebben een enquête ontvangen, waarin er vragen worden gesteld over hun aankoop. Daar blijft het niet bij, want er wordt ook gevraagd naar de interesse in remasters van oude delen. De delen die worden genoemd zijn onder andere: Tales of Xillia, Tales of Phantasia, Tales of the Abyss en Tales of the world-Radiant Mythology-.

Er zijn ook games in de Tales of-reeks die nooit in Europa zijn verschenen en Bandai Namco is ook benieuwd of hier interesse naar is. Het gaat dan om onder andere: Tales of Rebirth en diens vervolg, en Tales of Destiny.