De Tales of games zijn al lange tijd erg gewild en worden volop gespeeld. De franchise wordt per game die uitkomt ook steeds populairder en dit is aan de verkochte aantallen van Tales of Arise duidelijk op te merken.

Sinds de release twee weken geleden, is de game wereldwijd al meer dan een miljoen keer over de toonbank gevlogen. Zowel digitale als fysieke verkopen worden hierin meegerekend. Producer Yusuke Tomizawa liet in zijn bescheiden statement weten vooral heel dankbaar te zijn voor alle steun en het vertrouwen in de franchise.

“We are very proud and humbled to see fans and newcomers reception playing Tales of Arise. Our goal with this title was to open the franchise to as many players as possible while maintaining the Tales of DNA and uniqueness that has allowed the franchise to stay strong for more than 25 years. We would like to thank players for their support.”