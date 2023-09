Als je je hebt vermaakt met Tales of Arise, dan heb je de mogelijkheid om in november met een uitbreiding aan de slag te gaan, Beyond the Dawn genaamd. Hiervan is een nieuwe video verschenen die een kort gedeelte van het spel laat zien.

In de uitbreiding wordt een nieuw personage geïntroduceerd: Nazamil. De nieuwe video focust zich op dit personage en laat zien dat ze beschikt over magische krachten. De korte video check je hieronder.