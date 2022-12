Bandai Namco liet in het verleden reeds optekenen dat het Tales of Arise als een ervaring op zichzelf zag. Vrij vertaald betekent dit dat de game niet meteen omgebouwd zal worden tot een franchise. Al heeft het verleden ons geleerd dat we uitgevers niet altijd op hun woord moeten geloven.

Is dit zo’n geval? Geen idee. Bandai Namco heeft onlangs in Europa een trademark laten registreren voor iets dat Tales of Arise: Beyond the Dawn heet. Dat zou een vervolg op Tales of Arise kunnen zijn, al lijkt – gezien de eerdere uitspraken van de studio – een uitbreiding waarschijnlijker.

Komen we morgen tijdens The Game Awards meer te weten?