Volgende maand wordt er een uitbreiding uitgebracht voor Tales of Arise, genaamd ‘Beyond the Dawn’. Er is nu een nieuwe video verschenen die laat zien welke zijmissies je in het spel kunt tegenkomen.

Beyond the Dawn speelt zich ongeveer een jaar na Tales of Arise af, en in deze uitbreiding speel je als een ander personage, namelijk Nazamil. De uitbreiding belooft ongeveer 20 uur aan gameplay te bieden en je kan onder andere nieuwe zijmissies volbrengen. Een aantal van deze missies worden dus getoond in de onderstaande video.