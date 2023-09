Bandai Namco heeft vanavond tijdens State of Play een nieuwe uitbreiding voor Tales of Arise aangekondigd: Beyond the Dawn. Deze uitbreiding laat niet al te lang meer op zich wachten, want de release staat gepland voor 9 november later dit jaar.

De uitbreiding gaat verder enige tijd na de originele game en het draait wederom Dahna en Rehna, die er weer op uit moeten trekken om de vrede te bewaren in de wereld waarin ze leven. De uitbreiding zal op de genoemde datum voor alle platformen verschijnen waarop de game verkrijgbaar is, dat zijn: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Hieronder een trailer die een tip van de sluier oplicht.