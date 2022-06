De PlayStation Store deal van de week gaat – na er een weekje tussenuit te zijn geweest – nu weer vrolijk verder. Sony heeft wederom een nieuwe aanbieding klaargezet en het gaat dit keer om de JRPG Tales of Arise, waar wij zeer te spreken over waren in onze review.

Naast de standaard en Ultimate editie, zijn ook diverse kostuums en uitbreidingen afgeprijsd met deze deal. Zo zijn beide versies voorzien van 50% korting en alle extra’s van een leuke 25% korting. Hieronder kan je de deals in kwestie checken en direct naar de PlayStation Store gaan via de bijbehorende links.

Mocht je nog PSN-tegoed nodig hebben voor één van de bovenstaande deals, dan kan je daarvoor hier terecht.