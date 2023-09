Vorige week werd, ietwat onverwacht, twee jaar na de initiële release een uitbreiding aangekondigd voor Tales of Arise: Beyond the Dawn. Op het PlayStation Blog werd ook een uitgebreid bericht gepost door producer Yusuke Tomizawa die wat meer vertelt over wat we kunnen verwachten.

Beyond the Dawn speelt zich ongeveer een jaar af na de gebeurtenissen uit het hoofdverhaal van Tales of Arise, dus het is sterk aangeraden dat eerst uit te spelen om zo spoilers te vermijden. Ironisch genoeg zal je geen levels en items kunnen meebrengen uit de hoofdgame, maar je kan wel enkele bonussen in de vorm van geld en skill points krijgen gebaseerd op je vooruitgang.

Centraal in het verhaal staat een nieuw personage: Nazamil. Zij is de dochter van een bepaalde Lord uit het hoofdverhaal (er wordt niet vermeld wie precies) en ze probeert haar plaats te vinden in de nieuwe wereld die gecreëerd werd op het einde van Tales of Arise. Het wordt bovendien een best grote uitbreiding, want Tomizawa vermeldt hierbij dat hij meer dan 20 uur nodig had om alles uit te spelen.

Tales of Arise: Beyond the Dawn verschijnt op 9 november.