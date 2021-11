Onlangs konden we aan de slag met de gesloten netwerk test van Elden Ring en onze eerste bevindingen kun je in de preview lezen. We kruipen tevens langzamerhand naar februari volgend jaar en dat betekent dat de game bijna in de (digitale) schappen gaat verschijnen.

Ontwikkelaar FromSoftware warmt zich op dit moment op voor de release en zodoende verschijnt er mondjesmaat meer informatie over Elden Ring. Vandaag gaat het over Achievements en Trophies, want het Twitter-account EldenRingUpdate is erachter gekomen dat de actie RPG naar verluidt 42 Achievements zal hebben, in ieder geval op Steam.

Waarschijnlijk zal dit aantal echter niet afwijken van de Achievements en Trophies voor respectievelijk de Xbox en PlayStation-consoles. De verzamelaars kunnen zich dus alvast gaan voorbereiden op de uitdaging die hen aankomende februari te wachten staat.

Elden Ring will have 42 achievements, per Steam.

If you set ER as your favorite game on Steam and visit your profile, there’s a chance this tracker will appear with the number.

If you click on it, the page just refreshes so you can’t see the trophy list or anything. pic.twitter.com/PVCaFFPEab

— Mordecai (@EldenRingUpdate) November 28, 2021