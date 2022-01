De games van 2022 | Avatar: Frontiers of Pandora – Avatar, de filmreeks van regisseur James Cameron… het blijft toch wel een bijzonder verhaal. De eerste film kwam in 2009 uit en brak tal van records. Al snel werden maar liefst vier vervolgen aangekondigd, maar na vele malen uitstel is er tot op heden nog altijd geen sequel uitgebracht. Toch lijkt daar, met de informatie die nu bekend is, dit jaar eindelijk verandering in te komen. Avatar 2 staat gepland voor een release in 2022 en alleen bij de film zal het niet blijven. Ubisoft en ontwikkelaar Massive Entertainment brengen in datzelfde jaar namelijk ook een game uit die gebaseerd is op de franchise. De ontwikkelaar van onder meer The Division brengt ons Avatar: Frontiers of Pandora.

Avatar: Frontiers of Pandora – Voor wie niet helemaal bekend is met het universum van Avatar, eerst nog een korte introductie. Avatar speelt zich af op het fictieve Pandora, een maan van de planeet Polyphemus. Op Pandora woont een inheemse bevolking, de Na’vi. Dit zijn de grote blauwe wezens die het gezicht van Avatar zijn geworden. De eerste film draaide om een groot conflict tussen de Na’vi en de mensheid van aarde. Beide kanten vochten om de grondstoffen van Pandora en de toekomst van de maan. Avatar: Frontiers of Pandora is gebaseerd op het universum uit de film(s), maar zal een volledig origineel en eigen verhaal vertellen. Je speelt een Na’vi die op reis gaat in de Western Frontier, een gedeelte van Pandora dat nog niet eerder vertoond is.

Tijdens dit avontuur kom je in aanraking met unieke wezens en personages, maar moet je het ook opnemen tegen het menselijke RDA-leger. Avatar: Frontiers of Pandora is een first-person actie-avonturengame. Wat we precies kunnen verwachten van de gameplay is tot nu toe niet duidelijk, dus dat is nog even aankijken. Pandora wordt je voorgeschoteld als open wereld, dus je bent straks vrij om te gaan en staan waar je wil in de Western Frontier. Het spel wordt door Massive Entertainment gemaakt met de nieuwste versie van de eigen Snowdrop engine. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc en slaat de vorige generatie consoles dus over. Hopelijk resulteert dat in een waar technisch spektakel op onze schermen.

Voorlopige verwachting: Het is natuurlijk lastig om al een heel concrete verwachting te hebben van Avatar: Frontiers of Pandora, omdat we nog weinig van de game hebben gezien en er ook nog veel details in nevelen gehuld zijn. Toch kunnen we er niet omheen dat we erg benieuwd zijn naar de game. Het universum dat James Cameron met Avatar heeft gecreëerd leent zich perfect voor een prachtig gameavontuur en de eerste beelden zagen er mooi uit. Verder weten we dat het spel al bijna vijf jaar in ontwikkeling is bij Massive Entertainment, dus wanneer Avatar: Frontiers of Pandora dit jaar verschijnt, heeft de studio er een behoorlijk lange tijd aan kunnen werken. Hopelijk is dat terug te zien en krijgen we een complete en mooi afgewerkte game voorgeschoteld. Onze interesse is gewekt!