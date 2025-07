Avatar: Frontiers of Pandora krijgt eind dit jaar third-person modus en New Game+

Ubisoft heeft aangekondigd dat Avatar: Frontiers of Pandora op 5 december een grote update krijgt. Deze update voegt een third-person modus toe, waarmee de game vanuit een net ander perspectief beleefd kan worden.

Daarnaast zal de game ook voorzien worden van een New Game+ modus. Deze update is geheel gratis en hieronder krijg je via de trailer een indruk. Verder deelde Ubisoft nog de volgende omschrijving.

In Third-Person Mode, players can experience Pandora from a new perspective at the push of a button. Whether exploring the Western Frontier, fighting the RDA, or simply taking in the views, Third-Person Mode brings a new sense of scale, freedom, and immersion. The development team has reworked animations, controls, audio, and camera systems to ensure the experience feels seamless and intuitive.

New Game+ offers a fresh challenge for seasoned players looking to dive deeper into the world of Pandora. Players can replay the story of Avatar: Frontiers of Pandora while keeping their inventory and skills, facing tougher enemies and unlocking a brand-new skill tree and more powerful gear.