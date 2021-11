Onlangs liet CD Projekt RED weten dat de current-gen versies van Cyberpunk 2077 en The Witcher 3: Wild Hunt zijn uitgesteld naar 2022. Dit om het team meer tijd te geven de upgrades in een zo hoog mogelijke kwaliteit af te leveren. De plannen zijn om de Cyberpunk 2077 current-gen upgrade in het eerste kwartaal van 2022 uit te brengen.

Na die release zal de current-gen upgrade van The Witcher 3: Wild Hunt worden uitgebracht, die optimalisatie staat gepland voor een release in het tweede kwartaal van 2022. Helaas is er nog geen specifieke datum bekend. Het goede nieuws is echter dat de ontwikkeling van beide titels op schema ligt om de beoogde release windows in 2022 te halen.

Bij de release van de current-gen upgrade voor Cyberpunk 2077 zal er tevens een grote update voor de game verschijnen en dat op alle platformen. De current-gen versie van Cyberpunk 2077 zal gratis beschikbaar zijn voor bezitters van de game. Tevens zal het mogelijk zijn een stand-alone current-gen release aan te schaffen.

Hetzelfde is van toepassing op de upgrade voor The Witcher 3: Wild Hunt, die met wat extra content komt gebaseerd op de gelijknamige Netlfix serie, die later dit jaar z’n tweede seizoen ziet.