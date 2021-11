De groei van Steam blijft maar doorzetten en dat is terug te zien in de cijfers. Steam heeft namelijk tijdens het Thanksgiving weekend niet eenmaal, maar tweemaal het platform record van meeste spelers op een moment weten te breken.

Het zal een feest zijn geweest bij Valve, toen ze eenmaal in de cijfers terugzagen dat er maar liefst 27.182.165 mensen tegelijk online waren zaterdagmiddag, maar als dat nog niet genoeg was brak Steam nogmaals datzelfde record de volgende dag toen maar liefst 27.384.959 spelers toevlucht zochten naar het platform tijdens het Thanksgiving weekend.

Alhoewel er meer dan 27 miljoen mensen online waren op het platform, betekent dit niet dat zij allemaal games aan het spelen waren. Volgens de data waren ongeveer 7.8 miljoen spelers actief games aan het spelen, een stuk minder maar alsnog een vrij indrukwekkend aantal.

De drukte op het platform zal gedeeltelijk te verklaren zijn dankzij Thanksgiving, maar dat zal niet de enige reden zijn geweest. De herfst en Black Friday sales waren namelijk ook in volle gang, waardoor menig gamer vast zijn mandje vol heeft geladen met nieuwe games.

Sinds het begin van de Covid-19 pandemie heeft Steam al meerdere malen records gebroken en sindsdien zijn er op het platform bijna altijd in ieder geval 20 miljoen mensen online geweest op ieder moment, of Steam deze nummers ook vast kan houden zodra de pandemie afgelopen is zal nog even afwachten zijn. Heb jij ook iets gespeeld of gekocht op Steam afgelopen weekend?