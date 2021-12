Het is nog maar de vraag wat men nou gaat doen met de multiplayer van Cyberpunk 2077. Dit zou in eerste instantie een standalone component worden, maar na de dramatische lancering van de game zou CD Projekt RED deze multiplayer aan het ‘heroverwegen‘ zijn. We zijn inmiddels bijna driekwart jaar verder, en de Poolse studio heeft nog geen woord losgelaten over de stand van zaken.

Adam Kiciński vertelde echter dat men de multiplayer zeker nog niet vergeten is en dat men in de toekomst dergelijke features gaat toevoegen aan zowel The Witcher als Cyberpunk, aldus de president tijdens een vragenronde met investeerders. Kiciński vertelde daar natuurlijk niet meteen bij welke franchise als eerste aan de beurt is.

Volgens Kiciński zal men stap voor stap beginnen met het introduceren van verscheidene multiplayer activiteiten. Op deze manier kunnen ze gaandeweg leren en de deur steeds meer open zetten voor andere features.

“We are not revealing which franchise will get the first multiplayer functionalities but the first attempt will be something we can learn from and then add more and more, so step by step we want to open doors to multiplayer, but adding some multiplayer activities gradually.”