De originele Prey kwam in 2017 uit en zoals je hier kon lezen, konden wij de game wel appreciëren. Sindsdien hebben we afgezien van uitbreidingen verder weinig van de reeks vernomen, maar mogelijk is er een tweede game in ontwikkeling. Dit wordt namelijk gemeld op 4Chan.

Nu is dat verre van een betrouwbare bron, maar zo nu en dan worden daar weleens geruchten gedeeld die later blijken te kloppen. In hetzelfde bericht staat te lezen dat de game een jaar na Redfall zal verschijnen, aangezien Arkane daar momenteel de focus op heeft liggen.

Verder staat er te lezen dat de game waarschijnlijk op The Game Awards aangekondigd zal worden en dat de titel ‘Prey 2: Neuroshock’ zal zijn. Het spel zou waarschijnlijk korter zijn dan zijn voorganger en zou een Deus Ex-achtige structuur volgen. Of dit alles klopt zullen we snel weten, want The Game Awards vinden plaats op 9 december.

Neem het desalniettemin met een flinke lading zout.