Na een lange tijd van stilte krijgen we de laatste tijd veel nieuwe informatie over Dynasty Warriors 9: Empires. Na een releasedatum, nieuwe trailers en de aankondiging van een demo, is het nu tijd voor gameplay.

De onderstaande beelden focussen zich op een veelvoud van gameplay features. Er komt van alles voorbij, van het aanpassen van je personage tot heuse politiek en gevechten tijdens missies. Vooralsnog is het even wachten tot de demo uitkomt, maar vooralsnog is hier geen datum voor bekend. Modi zoals ‘Castle Siege’ zullen speelbaar zijn in de demo en je kunt je zelfgemaakte officier meenemen naar de volledige game.

Dynasty Warriors 9: Empires is beschikbaar vanaf 15 februari 2022 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.