Het is al bekend dat je op 9 december aanstaande Sheltered gratis kan downloaden via de Epic Games Store, maar daar blijft het niet bij. Er komen namelijk nog twee titels bij. Dat zijn Godfall Challenger Edition en Prison Architect.

Godfall Challenger Edition wordt aanstaande dinsdag ook weggegeven via PlayStation Plus en focust zich op de endgame content. Prison Architect is een gevangenis simulator, waarin je de meest zware criminelen ter wereld onder controle moet houden.

Deze games zullen van 9 tot 16 december gratis beschikbaar worden gesteld via de Epic Games Store. Tot 9 december heb je nog de tijd om Dead by Daylight en while True: learn() binnen te halen.