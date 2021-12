Battlefield 2042 is al uit, maar het eerste seizoen zal pas in 2022 van start gaan. DICE heeft tegenover GameSpot nu iets meer details gegeven over wat je kunt verwachten, al is veel nog in nevelen gehuld.

De Zweedse ontwikkelaar heeft reeds laten weten dat het eerste seizoen van Battlefield 2042 een Battle Pass, een nieuwe ‘Specialist’ en content voor Portal met zich mee zal brengen. In het interview met GameSpot liet DICE optekenen dat er ook een nieuwe map geïntroduceerd zal worden, genaamd Exposure. Deze zal volgens de ontwikkelaar map design naar een hoger niveau gaan tillen.

Een andere nieuwe feature die zijn opwachting zal maken in ‘Season 1’, is een 64-spelers modus. Deze zal alleen te spelen zijn op de pc en huidige generatie consoles en de modus is maar voor bepaalde tijd beschikbaar.