Electronic Arts heeft grote plannen voor de toekomst van Battlefield, zo bleek deze week. Hoewel Battlefield 2042 nog maar enkele weken uit is, werd onlangs duidelijk dat EA van plan is om een ‘Battlefield-universum’ te creëren. Wat we hier exact van kunnen verwachten is nog niet helemaal helder, maar inmiddels is er al wel een eerste gerucht over de volgende Battlefield-game.

Insider Tom Henderson heeft op Twitter namelijk gemeld dat de volgende Battlefield “een soort hero shooter” moet worden. Volgens Henderson dient Battlefield 2042 als een soort opstapje naar een hero shooter. Het meest recente deel introduceerde Specialists en deze feature zal volgens Henderson in de volgende game verder uitgebreid worden, met een hero shooter als gevolg. Hero shooters zijn tegenwoordig behoorlijk populair, met bijvoorbeeld Overwatch en Apex Legends als voorbeelden van succesvolle games.

Henderson – die de laatste maanden erg veel informatie rondom Battlefield wist te lekken en dus een vrij betrouwbare bron is gebleken – benadrukt wel dat het echt om een gerucht gaat en dat het met een korrel zout genomen moet worden. Toch lijkt het niet ondenkbaar, gezien de richting die DICE met de Specialists van Battlefield 2042 is ingeslagen. Of de community van Battlefield op een hero shooter zit te wachten, dat is waarschijnlijk een heel ander verhaal.

The next Battlefield title is scoped as a hero shooter of sorts – It's not a removal of specialists, but an enhancement of them. #Battlefield2042 has always been intended to be a stepping stone to a "hero shooter" with a Battle Royale – It was just executed poorly. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 3, 2021