PlayStation 4- en Xbox One-bezitters konden eind 2016 Assassin’s Creed: The Ezio Collection spelen. Het ziet er nu naar uit dat deze bundel ook naar de Nintendo Switch gaat komen.

Volgens Direct Feed Games is het 100% zeker dat de bundel met drie Assassin’s Creed-games met daarin Ezio Auditore in de hoofdrol, binnenkort op de Switch te spelen zal zijn. Het Twitteraccount heeft het vrij vaak bij het rechte eind, dus wellicht wordt deze uitgave binnenkort officieel aangekondigd.

The best Assassin's Creed is coming to Switch. That's right; Ezio will soon find his way to the Nintendo Switch. pic.twitter.com/24bkAzmMZF

— Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) December 4, 2021