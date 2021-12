Ontwikkelaar Guerrilla Games maakte een enorm genre-wissel door toen zij van de Killzone franchise de overstap maakten naar de openwereldgame Horizon: Zero Dawn. Het getalenteerde, maar vooral bekwame team wist er een spectaculaire game van te maken, maar er zijn nog dingen waarin ze kunnen verbeteren.

Eén van de aspecten waarvan gevonden wordt dat het beter kon, zijn de gevechten tegen je medemens. Deze vielen een beetje in het niet als je ze vergelijkt met de gigantische machines die de planeet bewonen. Enerzijds is dat wel te begrijpen, maar het is bewonderingswaardig dat Guerrilla toch mogelijkheden ziet om alle gevechten aantrekkelijker te maken. In Horizon: Forbidden West zul je ook steeds vaker stamleden tegenkomen, wie ieder hun eigen vechtstijl, gedrag en functies vertonen. Door de verschillen hierin, zouden de gevechten doorgaans wat minder van hetzelfde te bieden hebben.

Aloy heeft om deze gevaren te bezweren van het team wel meer tot haar beschikking gekregen. Eén van de ontwikkelaars geeft de ‘Resonator’ als voorbeeld. Deze laat energie achter op de vijand, die een gigantische explosie veroorzaakt als je deze voor het wegvaagt met je boog weet te raken. Deze, en veel meer van dit soort combo’s en vaardigheden, zorgen voor een enorme verscheidenheid aan aanvallen en dus – hopelijk – ook interessantere gevechten in het algemeen.

Worden jullie ook zo enthousiast bij het horen van de doelen die ontwikkelaar Guerrilla zichzelf stelt?