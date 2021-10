Na maanden van onzekerheid moest Guerrilla Games onlangs met ons delen dat Horizon: Forbidden West het jaar 2021 niet meer gaat halen en uitgesteld werd naar begin 2022. Onlangs deelde Bo de Vries nog een aantal details over de ontwikkeling voor de PlayStation 4 en 5 en de community manager is teruggekeerd om te praten over de nieuwe vaardigheden van Aloy.

Op het PlayStation Blog bespreekt de Vries uitgebreid waar Aloy allemaal toe in staat is. Vrijheid van bewegen is zeer belangrijk voor de Nederlandse studio en daarom heeft het team besloten om het hoofdpersonage van een paar nieuwe gereedschappen te voorzien, zoals een grappling hook – de Pullcaster – en de Shieldwing: een soort parachute waarmee Aloy van grote hoogtes kan springen zonder gewond te raken.

Tevens zal er in Forbidden West een workbench aanwezig zijn. Hier kun je wapens upgraden, maar ook outfits van nieuwe perks en modificaties voorzien. Over wapens gesproken, Guerrilla hoopt de combat te verbeteren door mêlee en wapens zoals je pijl en boog dichter bij elkaar te brengen. Met verschillende mêleeaanvallen kun je Aloys spear opladen met een soort energie, die je vervolgens weer op een vijand kunt plaatsen, met een grote ontploffing als resultaat.

Het bovenstaande is slechts een greep uit de vele details die Guerrilla Games gedeeld heeft, neem dus vooral het bericht op het PlayStation Blog rustig door.

Horizon: Forbidden West lanceert op 18 februari 2021 voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.