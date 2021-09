Onlangs moesten we vernemen dat Horizon: Forbidden West helaas dit jaar niet meer gaat halen en uitgesteld is naar 2022. 18 februari, om precies te zijn. De Nederlandse studio kan de extra tijd goed gebruiken om de game echt helemaal af te krijgen, en Bo de Vries deelt op het PlayStation Blog een aantal nieuwe details van Aloy’s aankomende avontuur.

Uiteraard gaat men wat dieper in op de extra kracht van de PlayStation 5, die het mogelijk maakt om net dat ene beetje detail toe te voegen aan de texturen of om meer polygonen in de karaktermodellen te pompen. Guerrilla Games verzekert echter dat ze de PlayStation 4 niet uit het oog verliezen. Beter gezegd: Horizon: Forbidden West wordt tegelijkertijd op de PlayStation 4 en PlayStation 5 ontwikkeld en getest.

Met de kennis die ze hebben opgedaan van Horizon: Zero Dawn, wist de Nederlandse studio al dat ze nog een beetje kracht uit de PlayStation 4 konden trekken, en met de ontwikkeling van Forbidden West hebben ze dat mooi in de praktijk kunnen brengen.

‘We actually developed and tested the game simultaneously on both PlayStation 4 and PlayStation 5, because it’s very important to us as a studio to ensure PlayStation 4 players get an equally immersive experience. With our knowledge from Horizon Zero Dawn, we knew that we still had some unexplored resources that could push the realism and quality of our character assets forward; it’s great to now be able to tap into that knowledge and experience for the sequel.’