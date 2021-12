Recent ging het gerucht rond dat Ubisoft groen licht gegeven zou hebben voor een nieuw deel in de Splinter Cell reeks. Veel details hebben we niet, maar bekend leaker Tom Henderson deelt nu iets meer informatie. Volgens Henderson zal de nieuwe Splinter Cell namelijk een titel zijn in een open wereld.

Volgens hem is het een soort stealth versie van Assassin’s Creed, wat best ironisch is. Assassin’s Creed is immers van oorsprong een game die stealth als belangrijk uitgangspunt had. Daarnaast zou de benadering van deze game zijn zoals Microsoft met Halo Infinite heeft gedaan.

Dat impliceert een wereld waarin je vrij bent om te doen en laten wat je wilt zonder een vaste lineaire structuur, waarbij de missies natuurlijk wel zo stilletjes en ongezien mogelijk uitgevoerd moeten worden.

De game zou in een vroege fase van ontwikkeling verkeren, dus het zal nog wel even duren vooraleer we wat vernemen. De kans is zodoende groter dat de game tijdens de E3 van 2022 uit de doeken wordt gedaan en niet tijdens The Game Awards morgennacht.

Ubisoft's Splinter Cell game that is in early development is currently scoped as a… You guessed it… Open World of sorts.

"A more stealthy version of Assassin's Creed"

"Similar to how Halo Infinite has done its Open World" pic.twitter.com/eqSzRplhu5

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 8, 2021