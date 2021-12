Vorige jaar mei werden de eerste beelden getoond van wat er mogelijk is met Unreal Engine 5. Als alles goed gaat kunnen we volgend jaar al de eerste games spelen die gemaakt zijn met deze engine. Daaronder valt ook Fortnite.

Sinds kort is het derde hoofdstuk van Fortnite beschikbaar en dit is tevens het startschot voor een verandering voor de game. Alle toekomstige ontwikkelingen rondom deze game zullen namelijk worden gemaakt met Unreal Engine 5.

Door de nieuwe engine zal het voor Epic Games mogelijk zijn om met de populaire Battle Royale-titel dingen te doen die voorheen simpelweg niet mogelijk waren.

With the arrival of Chapter 3, @FortniteGame development has flipped to Unreal Engine 5.

We're excited to share this journey with you and are working to make this the best experience possible for the entire Fortnite community.

— Unreal Engine (@UnrealEngine) December 7, 2021