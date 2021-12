Het is dan eindelijk zover, het langverwachte derde hoofdstuk van Fortnite genaamd “Flipped’ is van start gegaan na een live in-game event dat het einde van hoofdstuk 2 inluidde. Dit nieuwe seizoen brengt de nodige veranderingen en toevoegingen met zich mee, zoals nieuwe skins, map, Battle Pass en nog veel meer.

De grootste verandering die met het nieuwe hoofdstuk van Fortnite wordt geïntroduceerd is het gloednieuwe eiland waar 100 spelers het weer tegen elkaar op zullen gaan nemen in jacht op de felbegeerde victory royale. Het nieuwe eiland brengt gloednieuwe locaties met zich mee, zoals The Daily Bugle, Condo Canyon en Greasy Grove. Het eiland lijkt veel verschillende klimaten te kennen, zo is de helft van het eiland volledig ondergesneeuwd, kent het zuiden een woestijnachtig gebied en ziet de rest van het eiland een groen landschap met diverse eilandjes.

De headliners van de Battle Pass zijn toch wel de nieuwe Spider-Man en The Foundation skins, waar de laatstgenoemde het uiterlijk en de stem van Dwayne ‘The Rock’ Johnson heeft. Voor meer Battle Pass toevoegingen zou ik de trailers onderaan dit bericht zeker even checken.

Daarnaast zijn er ook aanpassingen en toevoegingen wanneer het op de gameplay aankomt, zo zullen spelers in ‘Flipped’ kunnen glijden en zwaaien wat mogelijk snellere speelstijlen zal aanmoedigen. Daarbij komt ook nog de toevoeging van kampeertenten, waar teams kunnen healen en items kunnen bewaren voor de volgende match. Daarbij zijn er natuurlijk ook gloednieuwe wapens en items die spelers zullen kunnen gebruiken.

Ben jij al begonnen aan het nieuwe seizoen van Fortnite of is de rek er na meer dan vier jaar wel vanaf? Voor de mensen die al diep in het nieuwe seizoen zitten, wat vind je tot nu de leukste toevoeging?