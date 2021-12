Steelrising werd in de zomer van 2020 aangekondigd en sindsdien hebben we een paar trailers gekregen, maar echt heel veel is het tot op heden niet. Daar brengt de nieuwe trailer geen verandering in, maar het toont wel nieuwe beelden.

Dat check je natuurlijk hieronder en omcirkel juni 2022 in je agenda, want dan zal Steelrising uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.