Enige tijd terug voorzag Spiders Steelrising van een New Game+ modus en wat extra content. Daarmee is het nog niet gedaan voor de game, want spelers mogen een uitbreiding verwachten die luistert naar de naam ‘Cagliostro’s Secrets’. Deze uitbreiding verschijnt op 10 november voor de game.

Bij deze aankondiging heeft Spiders ook gelijk een overzicht meegestuurd van waar het uitbreidingspakket zoal uit bestaat:

Eén level (Hôpital Saint Louis)

Eén hoofdmissie

Vijf wapens

Eén eindbaas

Diverse nieuwe vijanden en nieuwe varianten op bestaande vijanden

Twee nieuwe personages

Nieuwe zijmissies die je uitnodigen eerder verkende levels opnieuw te bezoeken

Om deze uitbreiding te kunnen spelen moeten spelers minimaal het level ‘Bastille’ voltooid hebben. Tot slot hieronder een korte omschrijving van waar het in deze uitbreiding precies om draait: